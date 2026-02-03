Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 6 человек
Киев • УНН
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о росте числа пострадавших до шести человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, двое из которых госпитализированы с резаными ранами.
После ночной атаки врага количество пострадавших возросло до шести человек
Добавим
Ранее было известно, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали пять человек. Из поврежденного дома в Днепровском районе госпитализированы мужчина и женщина с резаными ранами.