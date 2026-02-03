Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 6 человек

В результате ночной атаки рф количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

После ночной атаки врага количество пострадавших возросло до шести человек - сообщил Ткаченко.

Добавим

Ранее было известно, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали пять человек. Из поврежденного дома в Днепровском районе госпитализированы мужчина и женщина с резаными ранами.