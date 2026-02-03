Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 6 осіб

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 7554 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 12138 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 8612 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 17676 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 29254 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 29314 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27242 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28871 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34085 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43493 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.7м/с
70%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 16881 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 10665 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 15623 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 48992 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 24025 перегляди
Публікації
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 474 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 49033 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 61613 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 46666 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 50245 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Федір Веніславський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Реклама
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 124 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 4960 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 27053 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 27755 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 27061 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 6 осіб

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про зростання кількості постраждалих до шести осіб. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, двох з яких госпіталізовано з різаними ранами.

Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 6 осіб

У результаті нічної атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Після нічної атаки ворога кількість постраждалих зросла до шести людей 

- повідомив Ткаченко.

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер03.02.26, 13:27 • 2928 переглядiв

Додамо

Раніше було відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали п'ять осіб. З пошкодженого будинку в Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка та жінку з різаними ранами.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ