Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 6 осіб
Київ • УНН
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про зростання кількості постраждалих до шести осіб. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, двох з яких госпіталізовано з різаними ранами.
У результаті нічної атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Після нічної атаки ворога кількість постраждалих зросла до шести людей
У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер03.02.26, 13:27 • 2928 переглядiв
Додамо
Раніше було відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали п'ять осіб. З пошкодженого будинку в Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка та жінку з різаними ранами.