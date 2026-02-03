Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 6 осіб

У результаті нічної атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Після нічної атаки ворога кількість постраждалих зросла до шести людей - повідомив Ткаченко.

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер

Додамо

Раніше було відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали п'ять осіб. З пошкодженого будинку в Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка та жінку з різаними ранами.