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Четверо погибших и четверо раненых в Сумской области в результате атак РФ

Киев • УНН

 • 95 просмотра

В результате российских атак в Сумской области погибли четыре человека и четверо получили ранения. Удары зафиксированы в пяти общинах, включая Хотинскую, Юнаковскую и Сумскую.

Четверо погибших и четверо раненых в Сумской области в результате атак РФ

Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате атак РФ в Сумской области за прошедшие сутки, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, из-за вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие в 5 общинах:

  • в Хотинской общине обнаружены тела 2 погибших местных жителей (мужчин: 1964 и 1976 г.р.). Кроме того, из-за удара FPV-дроном (1 взрыв) получила минно-взрывную травму женщина 1951 г.р.;
    • в Юнаковской общине из-за обстрела погиб житель общины;
      • в Сумской общине в результате удара БпЛА получили ранения 2 гражданских лица;
        • в Середино-Будской общине получила взрыво-осколочные ранения женщина 1971 г.р.;
          • в Николаевской сельской общине из-за удара БпЛА погиб мужчина 1983 г.р.

            Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, мужчина в Николаевской общине погиб вчера вечером в результате атаки российского БпЛА. "Вражеский дрон попал в трактор во время работы в поле. 42-летний водитель погиб от полученных травм", - написал Григоров в соцсетях.

            В течение суток, с утра 7 июля до утра 8 июля, по данным ОВА, российские войска совершили 120 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА: 35 сбросов ВОГ с БпЛА; почти 30 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА и ракетные удары по территории Сумщины.

            Зафиксированы повреждения в четырех общинах. В Сумской общине повреждены нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры.

            Обстрелы Сумщины: тысячи людей остались без света и газа07.07.25, 13:33 • 2040 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война
            Сумская область
            Беспилотный летательный аппарат
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