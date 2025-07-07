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Обстрелы Сумщины: тысячи людей остались без света и газа

Киев • УНН

 • 648 просмотра

На Сумщине российские оккупанты целенаправленно бьют по энергетическим и газовым объектам. Почти 20 тысяч потребителей остаются без света, более 13 тысяч – без газа.

Обстрелы Сумщины: тысячи людей остались без света и газа

российские оккупанты пытаются лишить людей базовых условий жизни. Для этого они целенаправленно бьют по энергетическим и газовым объектам Сумщины, сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

За сутки из-за российских обстрелов без света остались более полутысячи потребителей. К утру энергоснабжение в этих населенных пунктах было восстановлено.

Сейчас в области до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах. Часть из них – это приграничные территории, откуда были эвакуированы все жители.

Кроме того, за сутки 7 абонентов остались без газа. Всего по области без газоснабжения – более 13 тысяч потребителей, заявил Григоров.

Напомним

За последнюю неделю из опасных территорий Сумской области было эвакуировано 150 человек, включая 25 детей. Эвакуационные мероприятия охватили 213 населенных пунктов в 18 общинах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Сумская область
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