Обстріли Сумщини: тисячі людей залишились без світла та газу

російські окупанти намагаються позбавити людей базових умов життя. Для цього вони цілеспрямовано б’ють по енергетичних і газових об’єктах Сумщини, повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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За добу через російські обстріли без світла залишилися понад пів тисячі споживачів. На ранок енергопостачання в цих населених пунктах було відновлено.

Наразі у області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах. Частина з них – це прикордонні території, звідки були евакуйовані всі мешканці.

Крім того, за добу 7 абонентів залишились без газу. Загалом по області без газопостачання – понад 13 тисяч споживачів, заявив Григоров.

Нагадаємо

За останній тиждень з небезпечних територій Сумської області було евакуйовано 150 людей, включаючи 25 дітей. Евакуаційні заходи охопили 213 населених пунктів у 18 громадах, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.