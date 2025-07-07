На Сумщині за тиждень евакуйовали 150 людей, з них 25 дітей
Київ • УНН
За останній тиждень 150 людей, включаючи 25 дітей, евакуйовано з небезпечних територій Сумської області. Евакуаційні заходи охоплюють 213 населених пунктів у 18 громадах, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.
За останній тиждень з небезпечних територій Сумської області виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.
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За словами чиновника, наразі евакуаційні заходи охоплюють 213 населених пунктів у 18 громадах області, що перебувають під постійною загрозою обстрілів.
За останній тиждень з небезпечних територій виїхали 150 людей, серед них – 25 дітей
Він також повідомив, що російська армія щодня завдає ударів по прикордонню. Ворог знищує житлові будинки, цивільну інфраструктуру, цілить по мирних мешканцях.
"Евакуація – вимушений, але життєво необхідний крок. Ми продовжуємо допомагати всім, хто ухвалює рішення залишити небезпечні населені пункти", - додав очільник Сумської ОВА.
Нагадаємо
Російська армія застосовує тактику малих штурмових груп на Сумщині, але не досягає бажаних результатів. Ворог зазнає значних втрат, щоденно десятки вбитих та поранених.
Кількість жертв російського обстрілу на Сумщині зросла06.07.25, 21:20 • 1017 переглядiв