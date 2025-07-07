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На Сумщине за неделю эвакуировали 150 человек, из них 25 детей

Киев • УНН

 • 30 просмотра

За последнюю неделю 150 человек, включая 25 детей, эвакуированы из опасных территорий Сумской области. Эвакуационные мероприятия охватывают 213 населенных пунктов в 18 общинах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

На Сумщине за неделю эвакуировали 150 человек, из них 25 детей

За последнюю неделю из опасных территорий Сумской области выехали 150 человек, среди них – 25 детей. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, сейчас эвакуационные мероприятия охватывают 213 населенных пунктов в 18 общинах области, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

За последнюю неделю из опасных территорий выехали 150 человек, среди них – 25 детей

- написал Григоров в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что российская армия ежедневно наносит удары по приграничью. Враг уничтожает жилые дома, гражданскую инфраструктуру, целится по мирным жителям.

"Эвакуация – вынужденный, но жизненно необходимый шаг. Мы продолжаем помогать всем, кто принимает решение покинуть опасные населенные пункты", - добавил глава Сумской ОВА.

Напомним

Российская армия применяет тактику малых штурмовых групп на Сумщине, но не достигает желаемых результатов. Враг несет значительные потери, ежедневно десятки убитых и раненых.

Число жертв российского обстрела в Сумской области возросло06.07.25, 21:20 • 966 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Сумская область
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