Четверо загиблих та четверо поранених на Сумщині внаслідок атак рф

Четверо людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок атак рф у Сумській області минулої доби, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

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За даними ОВА, через ворожі удари є загиблі і постраждалі у5 громадах:

у Хотінській громаді виявлені тіла 2 загиблих місцевих жителів (чоловіків: 1964 та 1976 р.н.). Окрім того, через удар FPV-дроном (1 вибух) отримала мінно-вибухову травму жінка 1951 р.н.;

у Юнаківській громаді через обстріл загинув житель громади;

у Сумській громаді внаслідок удару БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи;

у Середино-Будській громаді отримала вибухово-осколкові поранення жінка 1971 р.н.;

у Миколаївській сільській громаді через удар БпЛА загинув чоловік 1983 р.н.

Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, чоловік у Миколаївській громаді загинув учора ввечері внаслідок атаки російського БпЛА. "Ворожий дрон влучив у трактор під час роботи в полі. 42-річний водій загинув від отриманих травм", - написав Григоров у соцмережах.

Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня, за даними ОВА, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 35 скидань ВОГ з БпЛА; майже 30 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Зафіксовано пошкодження у чотирьох громадах. У Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури.

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