Четверо загиблих та четверо поранених на Сумщині внаслідок атак рф

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
05:38 • 2516 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
03:46 • 27013 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 66207 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 79869 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 109203 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 116597 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 111569 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208558 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 68753 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 85322 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
87%
744мм
Популярнi новини
Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку7 липня, 21:39 • 54822 перегляди
Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios7 липня, 23:19 • 4665 перегляди
Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються8 липня, 00:39 • 20331 перегляди
Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату02:39 • 11489 перегляди
Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня04:05 • 14142 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 98206 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 87137 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 110211 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 116005 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208558 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 104837 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 294298 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 134736 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 252038 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 274674 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Четверо загиблих та четверо поранених на Сумщині внаслідок атак рф

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Внаслідок російських атак на Сумщині загинули четверо людей та четверо отримали поранення. Удари зафіксовані у п'яти громадах, включаючи Хотінську, Юнаківську та Сумську.

Четверо загиблих та четверо поранених на Сумщині внаслідок атак рф

Четверо людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок атак рф у Сумській області минулої доби, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними ОВА, через ворожі удари є загиблі і постраждалі у5 громадах:

  • у Хотінській громаді виявлені тіла 2 загиблих місцевих жителів (чоловіків: 1964 та 1976 р.н.). Окрім того, через удар FPV-дроном (1 вибух) отримала мінно-вибухову травму жінка 1951 р.н.;
    • у Юнаківській громаді через обстріл загинув житель громади;
      • у Сумській громаді внаслідок удару БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи;
        • у Середино-Будській громаді отримала вибухово-осколкові поранення жінка 1971 р.н.;
          • у Миколаївській сільській громаді через удар БпЛА загинув чоловік 1983 р.н.

            Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, чоловік у Миколаївській громаді загинув учора ввечері внаслідок атаки російського БпЛА. "Ворожий дрон влучив у трактор під час роботи в полі. 42-річний водій загинув від отриманих травм", - написав Григоров у соцмережах.

            Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня, за даними ОВА, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 35 скидань ВОГ з БпЛА; майже 30 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

            Зафіксовано пошкодження у чотирьох громадах. У Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури.

            Обстріли Сумщини: тисячі людей залишились без світла та газу07.07.25, 13:33 • 2042 перегляди

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            Сумська область
            Безпілотний літальний апарат
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9