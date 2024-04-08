Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Российские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей, в том числе и с самолета, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей, сообщили в оперативном командовании "Север" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 45 обстрелов (223 взрыва) из различных видов вооружения", - сообщили в ОК "Север" в Facebook.

В Черниговской области вражеские удары зафиксированы

в Семеновской громаде - предположительно, из минометов 120 мм;

в Сновской громаде - предположительно, из минометов 120 мм и минометов 82 мм;

в Новгород-Северской громаде - вероятно, НАР с самолета и минометов 120 мм.

В Сумской области за прошедшие сутки зафиксировано:

в Сумском районе вражеские удары, предположительно, из РСЗО, минометов 120 мм, ствольной артиллерии, танка, сброс ВОГ с БПЛА, СВП с БПЛА, ВП с БПЛА, ФПВ-дроны. В частности, в Мирополье в результате обстрела получили ранения 2 гражданских лица и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Белополье поврежден частный дом, в Ворожбе поврежден частный дом и ЛЭП;

в Ахтырском районе вражеские удары из, предположительно, минометов 120 мм, ствольной артиллерии, сброс ВОГ с БПЛА;

в Конотопском районе зафиксированы вражеские удары из, вероятно, минометов 120 мм;

в Шосткинском районе зафиксированы вражеские удары из, предположительно, минометов 120 мм, минометов 82 мм, ствольной артиллерии. В Середина-Буде в результате обстрелов повреждены 2 частных дома и ЛЭП.

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