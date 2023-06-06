Из-за подрыва Каховской ГЭС разрушено 16 затворов, составили график по работе каскада - Укргидроэнерго

Детали

"Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов, однако энергосистема работает стабильно. Подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме страны. Угрозы для стабильности электроснабжения нет. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в компании.

Как сообщается, "в настоящее время скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище 16 см/час".

Цитата

«По состоянию на 11:00 разрушены 16 затворов, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпус. Станция не подлежит восстановлению», - отметил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"Также сейчас гидроэнергетики составили график по работе каскада с целью уменьшения потерь водных ресурсов", - сообщили в компании.

Что касается ситуации на ЗАЭС, то, как сообщается, несмотря на постепенное снижение уровня воды, "прямой угрозы для оккупированной станции нет". Эксперты Энергоатома постоянно мониторят ситуацию.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.