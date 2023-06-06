Через підрив Каховської ГЕС зруйновано 16 затворів, склали графік щодо роботи каскаду - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС зруйновано 16 затворів та інші об'єкти, наразі складено графік щодо роботи каскаду, щоб зменшити втрати води, повідомили в Укргідроенерго, передає УНН.
Деталі
"Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів, проте енергосистема працює стабільно. Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили в компанії.
Як повідомляється, "наразі швидкість падіння рівня воді в Каховському водосховищу 16 см/год".
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«Станом на 11:00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню», - зазначив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
"Також наразі гідроенергетики склали графік щодо роботи каскаду з метою зменшення втрат водних ресурсів", - повідомили в компанії.
Щодо ситуації на ЗАЕС, то, як повідомляється, попри поступове зниження рівня води, "прямої загрози для окупованої станції немає". Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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