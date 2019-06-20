Из-за "минирований" за два дня в Украине эвакуировали почти 11,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По Украине снова прокатилась волна минирований. За два дня было эвакуировано 11 500 человек. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Вчера в Одессе "заминировали" Киевский районный суд, аэропорт "Одесса", Одесский железнодорожный вокзал и концертный зал. Во время проверки взрывных устройств не обнаружено, эвакуировали почти 7500 человек.
Поступила к правоохранителям информация и о минировании объектов во Львовской области. "Пострадал" "Ощадбанк", злоумышленник был задержан. Во время проверки взрывных устройств не обнаружено, эвакуировали около 30 человек.
В Киевской области позавчера проверяли на возможное размещение взрывчатки детский лагерь и эвакуировали 60 человек, взрывчатки правоохранители не нашли.
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В Ровенской области позавчера поступила информация о "минировании" 9 больниц и 4 заведений общественного питания. Во время проверки взрывных устройств не обнаружено, эвакуировали почти 1450 человек.
Вчера в Херсонской области поступило ложное сообщение о минировании больниц, детских садов, домов престарелых. Во время проверки были эвакуированы 1700 человек.
Как сообщал УНН, в Киеве за три месяца 2019 года задержали 49 псевдоминеров.
Напомним, ранее в Минздраве посоветовали, как действовать в случае сообщения о минировании.