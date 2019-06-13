У Києві за три місяці затримали 49 псевдомінерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві за три місяці 2019 року затримали 49 псевдомінерів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради з посиланням на звіт постійної комісії про виконання міської цільової програми профілактики та протидії злочинності в місті "Безпечна столиця" за перший квартал 2019 року, передає УНН.
Як повідомив начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки виконавчого органу КМДА Олег Куявський, у столиці значно збільшилася кількість неправдивих повідомлень про замінування.
За перших три місяці року поліція відпрацювала 138 фактів анонімних повідомлень, з яких розкрито – 57.
Крім того, було встановлено 49 псевдомінерів, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 6 червня у Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини.