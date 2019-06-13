В Киеве за три месяца задержали 49 псевдоминеров

Как сообщил начальник управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности исполнительного органа КГГА Олег Куявский, в столице значительно увеличилось количество ложных сообщений о заминировании.



За первые три месяца года полиция отработала 138 фактов анонимных сообщений, из которых раскрыто - 57.

Кроме того, было установлено 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы.



Напомним, 6 июня в Киеве "заминировали" детские сады, больницы и магазины.