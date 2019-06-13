В Киеве за три месяца задержали 49 псевдоминеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Киеве за три месяца 2019 года задержали 49 псевдоминеров. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на отчет постоянной комиссии о выполнении городской целевой программы профилактики и противодействия преступности в городе "Безопасная столица" за первый квартал 2019 года, передает УНН.
Как сообщил начальник управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности исполнительного органа КГГА Олег Куявский, в столице значительно увеличилось количество ложных сообщений о заминировании.
За первые три месяца года полиция отработала 138 фактов анонимных сообщений, из которых раскрыто - 57.
Кроме того, было установлено 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, 6 июня в Киеве "заминировали" детские сады, больницы и магазины.