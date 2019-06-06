У Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Так, багато об’єктів, дитячі садочки, магазини, лікарні", - відповіли у поліції на питання, чи надходили повідомлення про мінування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві поліція шукає вибухівку у кількох магазинах
Точну кількість "замінованих" об’єктів у поліції не назвали.
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
Як повідомляв УНН, у Харкові шукають вибухівку на 31 об’єкті.