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У Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини

У Києві "замінували" дитячі садочки, лікарні та магазини

Київ • УНН

 • 17332 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, багато об’єктів, дитячі садочки, магазини, лікарні", - відповіли у поліції на питання, чи надходили повідомлення про мінування.

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Точну кількість "замінованих" об’єктів у поліції не назвали.

Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.

Як повідомляв УНН, у Харкові шукають вибухівку на 31 об’єкті.

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