У Києві шукають вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про замінування мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's. Заклади закриті для відвідувачів, передає УНН.
За словами очевидців, мережа закладів наразі закрита для відвідувачів через повідомлення про замінування.
Отримати коментар у поліції чи у співробітників McDonald's УНН наразі не вдалося.
Так, біля станції метро "Шулявка" ресторан закритий, а на вході висить повідомлення, що заклад не працює з технічних причин.
Проте у приміщенні McDonald's перебувають співробітники та охорона, а правоохоронців біля будівлі не видно.
Нагадаємо, за останній тиждень у столиці фіксуються численні повідомлення про мінування.