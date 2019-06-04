В Киеве ищут взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киеве поступило сообщение о заминировании сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Заведения закрыты для посетителей, передает УНН.
По словам очевидцев, сеть заведений пока закрыта для посетителей из-за сообщения о заминировании.
Получить комментарий в полиции или у сотрудников McDonald's УНН пока не удалось.
Так, возле станции метро "Шулявка" ресторан закрыт, а на входе висит сообщение, что заведение не работает по техническим причинам.
Однако в помещении McDonald's находятся сотрудники и охрана, а правоохранителей у здания не видно.
Напомним, за последнюю неделю в столице фиксируются многочисленные сообщения о минировании.