У Києві поліція шукає вибухівку у кількох магазинах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Києві поліція перевіряє декілька повідомлень про замінування об’єктів, зокрема магазинів. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"У нас декілька повідомлень (про замінування – ред.). Наразі інформація перевіряється, на місцях працюють вибухотехніки", - зазначили у поліції.
Зокрема, зі слів очевидців, повідомили про мінування магазину "Сільпо" на вулиці Олександра Архипенка.
Як повідомляв УНН, у Харкові шукають вибухівку на 31 об’єкті.