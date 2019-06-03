У Харкові шукають вибухівку на 31 об’єкті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Поліція у Харкові перевіряє інформацію про замінування 31 об’єкту. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Інформація про закладення вибухівки у 23 будівлях Харкова, аеропорту та 7 лікарнях надійшло до поліції 3 червня о 10:30.
"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - зазначили в поліції.
Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, у Луцьку четвертий день "мінують" об’єкти, а сьогодні поліція перевіряє інформацію про мінування обллікарні.