В Харькове ищут взрывчатку на 31 объекте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Полиция в Харькове проверяет информацию о заминировании 31 объекта. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Информация о закладке взрывчатки в 23 зданиях Харькова, аэропорта и 7 больницах поступило в полицию 3 июня в 10:30.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - отметили в полиции.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в Луцке четвертый день "минируют" объекты, а сегодня полиция проверяет информацию о минировании облбольницы.