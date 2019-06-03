У Луцьку 4-й день "мінують" об’єкти, сьогодні перевіряють обллікарню

КИЇВ. 3 червня. УНН. Поліція у Луцьку перевіряє інформацію про мінування обласної лікарні та ще двох об’єктів. Загалом повідомлення про мінування надходять до правоохоронців уже четвертий день поспіль. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП у Волинській області.