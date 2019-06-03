У Луцьку 4-й день "мінують" об’єкти, сьогодні перевіряють обллікарню

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Поліція у Луцьку перевіряє інформацію про мінування обласної лікарні та ще двох об’єктів. Загалом повідомлення про мінування надходять до правоохоронців уже четвертий день поспіль. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП у Волинській області.

"З п’ятниці, 31 травня, до сьогоднішнього дня, в поліції Волині зафіксовані 8 повідомлень про замінування низки об’єктів на території обласного центру. Загалом повідомили про мінування понад 30 об'єктів. Сьогодні також уже було повідомлення, що заміновані три об’єкти, серед яких, зокрема, Волинська обласна клінічна лікарня, на місце виїхали вибухотехніки, робітники ДСНС. У лікарні проводиться евакуація", - зазначили у відомстві.

За інформацією відомства, за всіма фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч.1 ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Протягом попередніх днів всі об’єкти були обстежені, вибухонебезпечних речовин не знайдено. В окремих випадках також проводилась евакуація.

Нагадаємо, у Київській області за один день надійшли анонімні повідомлення про мінування стратегічних об’єктів – атомної електростанції та аеропорту.

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