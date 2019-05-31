ЧАЕС та аеропорт перевіряли на наявність вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Київській області за один день надійшли анонімні повідомлення про мінування стратегічних об’єктів – атомної електростанції та аеропорту. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Обидва повідомлення надійшли у першій половині дня вчора, 30 травня. Невідомі повідомили спочатку про мінування Чорнобильської атомної електростанції, а пізніше - Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Обидва об’єкти були обстежені спеціалістами. Вибухівка чи підозрілі предмети виявлені не були.
Розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Нагадаємо, у Києві нетвереза жінка "замінувала" свій будинок.