У Києві нетвереза жінка "замінувала" свій будинок

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КИЇВ. 30 травня. УНН. За минулу добу поліція затримала двох осіб за неправдиві повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомлення про фейкові замінування надійшли до підрозділів поліції у Києві та Львівській області.

У столиці до чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонувала жінка та повідомила про замінування одного з житлових будинків. Під час перевірки будівлі та прилеглої території підозрілих предметів чи речовин спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили.

"Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, яка повідомила про неправдиве замінування – 23-річну киянку, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. За її словами, вона повідомила про замінування будинку, де проживає, через конфлікт у родині", - розповіли в поліції.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

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Також у Львівській області 29 травня близько 20:00 надійшло телефонне повідомлення про замінування одного з місцевих підприємств.

З підприємства евакуювали близько 230 осіб. Під час перевірки приміщення та прилеглої території вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

"Протягом години працівники поліції встановили, що до надання неправдивого повідомлення про замінування підприємства причетний 26-річний житель одного із сіл району. Для цього він скористався мобільним телефоном свого сусіда", - зазначили у поліції.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Нагадаємо, у Львові третьокласниця повідомила про "замінування" школи, у якій навчається.

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