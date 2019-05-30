В Киеве нетрезвая женщина "заминировала" свой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За минувшие сутки полиция задержала двух человек за ложные сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Сообщение о фейковые заминировании поступили в подразделения полиции в Киеве и Львовской области.
В столице в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила женщина и сообщила о заминировании одного из жилых домов. Во время проверки здания и прилегающей территории подозрительных предметов или веществ специалисты взрывотехнической службы не обнаружили.
"Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность, которая сообщила о ложном заминировании - 23-летнюю киевлянку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она сообщила о заминировании дома, где проживает, из-за конфликта в семье", - рассказали в полиции.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
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Также во Львовской области 29 мая около 20:00 поступило телефонное сообщение о заминировании одного из местных предприятий.
С предприятия эвакуировали около 230 человек. Во время проверки помещения и прилегающей территории взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
"В течение часа сотрудники полиции установили, что к оказанию ложного сообщения о заминировании предприятия причастен 26-летний житель одного из сел района. Для этого он воспользовался мобильным телефоном своего соседа", - отметили в полиции.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.
Напомним, во Львове третьеклашка сообщила о "заминировании" школы, в которой учится.