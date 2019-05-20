У Львові чоловіка біля таксофону затримали за "мінування"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 травня. УНН. Патрульні зловили ймовірного "мінувальника", ще коли він тримав в руках телефонну слухавку. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
Так, сьогодні вранці до поліції надійшов телефонний дзвінок про замінування приміщення на вулиці Залізничній.
"Диспетчер продовжила говорити з заявником та паралельно сповістила про подію екіпаж патрульної поліції 2 батальйону. Патрульні, які були неподалік, поїхали до таксофона, звідки здійснювався дзвінок. Там вони виявили чоловіка, який ще не встиг закінчити розмову. Чоловіка встановили в базі даних, ним виявився 23-річний львів’янин", - повідомили у патрульній поліції.
До місця, яке нібито було заміноване, приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, газова служба, бригада швидкої медичної допомоги, кінолог.
"Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності)", - прокоментували у патрульній поліції.
Нагадаємо, правоохоронці Черкас затримали жінку, яка повідомила про замінування щонайменше двох об’єктів міста.