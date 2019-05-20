У Черкасах затримали "мінерку" з іншого міста

В минулу п’ятницю, суботу та неділю до поліції Черкас надійшла низка неправдивих повідомлень про "замінування" загалом 19 об’єктів в місті Черкаси. Серед об’єктів, на які вказували зловмисники, були як багатолюдні торгові центри, так і медичні заклади та пологові будинки. Для відпрацювання даних повідомлень та їх перевірки поліція та інші служби проводили масштабні заходи з залучення великої кількості працівників, які здійснювали евакуацію, огородження об’єктів та їх обстеження. В результат обстежень вибухових пристроїв та небезпечних речовин виявлено не було.

В результаті проведених заходів сьогодні вночі поліцейські затримали жінку, яка обґрунтовано підозрюється у наданні неправдивих повідомлень про замінування щонайменше двох об’єктів. Нею виявилася жителька Кіровоградської області, яка у Черкасах працює та винаймає кімнату в одній із квартир міста. Особу затримали за місцем її тимчасового проживання.

Речові докази по справі вилучено. Жінку затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаними фактами Черкаським відділом поліції відкрито кримінальні провадження за частиною 1 і 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу. Робота по встановленню осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування решти об’єктів, триває.

Нагадаємо, військового-контрактника підозрюють у “мінуванні" грального закладу.