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В Черкассах задержали иногороднюю "минерку"

В Черкассах задержали иногороднюю "минерку"

Киев  •  УНН

 • 8691 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Правоохранители Черкасс задержали женщину, которая сообщила о заминировании не менее двух объектов города. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

В минувшую пятницу, субботу и воскресенье в полицию Черкасс поступил ряд ложных сообщений о "заминировании" всего 19 объектов в городе Черкассы. Среди объектов, на которые указывали злоумышленники, были как многолюдные торговые центры, так и медицинские учреждения и родильные дома. Для отработки данных сообщений и их проверки полиция и другие службы проводили масштабные мероприятия по привлечению большого количества работников, которые осуществляли эвакуацию, ограждение объектов и их обследование. В результате обследований взрывных устройств и опасных веществ обнаружено не было.

В результате проведенных мероприятий сегодня ночью полицейские задержали женщину, которая обоснованно подозревается в даче ложных сообщений о заминировании не менее двух объектов. Ею оказалась жительница Кировоградской области, в Черкассах она работает и снимает комнату в одной из квартир города. Личность задержали по месту ее временного проживания.

Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По указанным фактам Черкасским отделом полиции открыты уголовные производства по части 1 и 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения. Работа по установлению лиц, предоставивших ложные сообщения о заминировании остальных объектов, продолжается.

Напомним, военного-контрактника подозревают в "минировании" игорного заведения.

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