Військового-контрактника підозрюють у “мінуванні" грального закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Києві у неправдивому повідомленні про мінування підозрюють військовослужбовця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо встановлено, що військовий, який проходить службу за контрактом, з власного мобільного телефону повідомив про вибухівку в одному з ігрових закладів у Шевченківському районі Києва.
Наразі за процесуального керівництва військової прокуратури розпочато досудове розслідування за ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
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Як повідомляв УНН, у Черкасах поліція перевіряла інформацію про замінування 17 об'єктів.