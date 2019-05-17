В Одесі екстрено сів "замінований" пасажирський літак

"Сьогодні до чергової частини головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення диспетчера авіа руху, що літак сполученням міжнародний аеропорт "Бориспіль" – аеропорт Шарм-ель-Шейх, Єгипет, що виконував чартерний рейс, був змушений виконати посадку через повідомлення, яке було прийняте в аеропорту вильоту, що начебто літак заміновано", - сказав Форостяк.



З його слів, літак здійснив посадку в одеському аеропорту, де правоохоронці перевірили його на наявність вибухонебезпечних предметів. Їх виявлено не було. Згодом літак продовжив політ до аеропорту призначення.



"На цей момент є розуміння, що було неправдиве повідомлення. За містом відправлення цього повідомлення, тобто в аеропорту вильоту в Київській області буде відкрите відповідне кримінальне провадження, там будуть проводитись слідчі дії", - додав співрозмовник.



Як повідомляв УНН, сьогодні в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію щодо мінування восьми об’єктів.