В Одесі знов "мінують" готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію щодо мінування восьми об’єктів. Про це повідомляє прес-центр поліції області, передає УНН.
Сьогодні, о 09:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що вісім готелів, які розташовані в Приморському та Київському районах міста, заміновані.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.
Як повідомляв УНН, вчора у поліції повідомили, що перевіряють чергове повідомлення про замінування десяти готелів на території міста Одеси. Вибухівку не знайшли.
Раніше УНН повідомляв, що у Одесі повідомили про мінування чотирьох готелів у центрі міста.