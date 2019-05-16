У Одесі повідомили про вибухівку в центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про мінування чотирьох готелів у центрі міста, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Як зазначається, сьогодні о 10:45 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що чотири готелі, які розташовані в Приморському районі міста, заміновані.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.
Нагадаємо, раніше в Одесі перевіряли інформацію щодо вибухових пристроїв та речовин в торгівельному центрі, що знаходиться у Лиманському районі міста. Небезпечних речей не знайшли.
Також у Львові анонім повідомляв про мінування аеропорту і лікарень.