В Одессе сообщили о взрывчатке в центре города

Как отмечается, сегодня в 10:45 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что четыре гостиницы, которые расположены в Приморском районе города, заминированы.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.

Напомним, ранее в Одессе проверяли информацию о взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города. Опасных вещей не нашли.

Также во Львове аноним сообщал о минировании аэропорта и больниц.