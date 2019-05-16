В Одессе сообщили о взрывчатке в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании четырех гостиниц в центре города, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Как отмечается, сегодня в 10:45 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что четыре гостиницы, которые расположены в Приморском районе города, заминированы.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.
Напомним, ранее в Одессе проверяли информацию о взрывных устройств и веществ в торговом центре, который находится в Лиманском районе города. Опасных вещей не нашли.
Также во Львове аноним сообщал о минировании аэропорта и больниц.