У Львові анонім повідомив про мінування аеропорту і лікарень
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 травня. УНН. У Львові на електронну пошту ГУ Нацполіції надійшло повідомлення про замінування семи лікарень, аеропорту та тринадцяти будівель. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму профілі в Facebook, передає УНН.
"Поступило повідомленя про замінування в місті Львів (на електронну пошту ГУНП) від [email protected]",- йдеться у повідомленні.
У листі вказано про наявність вибухівки за такими адресами:
1. Дім по вулиці Зелена, 11А
2. Дім по вулиці Івана Франка, 54
3. Дім по вулиці Івана Рудковича, 12
4. Дім по вулиці Паркова, 9
5. Дім по вулиці Юрія Мушка, 46
6. Дім по вулиці Літня, 10
7. Дім по вулиці Дитяча, 33
8. Дім по вулиці Михайла Коцюбинського, 11А
9. Дім по вулиці Кирила і Мефодія, 15А
10. Дім по вулиці Шота Руставелі, 6
11. Дім по вулиці Е. Петрушевича, 6
12. Дім по вулиці К. Левицького, 40
13. Дім по вулиці С. Рильського, 8
Також у лікарнях за адресами:
1. Вулиця Миколайчука, 9
2. Вулиця Огієнка, 5
3. Вулиця Орлика, 4
4. Пр. В. Чорновола, 1
5. Вулиця Пекарська, 54
6. Вулиця Я. Стецька, 3
7. Вулиця Нєкрасова, 15
Також анонім повідомив про замінування міжнародного аеропорту "Львів".
Наразі поліціє перевіряє усі точки на вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, вчора у Львові "замінували" чотири готелі та школу.