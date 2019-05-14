У Львові замінували чотири готелі та школу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Львові на електронну пошту ГУ Нацполіції надійшло повідомленні з пошти poroshenko7
“Поступило повідомлення про замінування в місті Львів з пошти poroshenko7
Як зазначив депутат, у листі вказали про наявність вибухівки у:
1. Готель Cisar ( Вул. Городоцька 65)
2. Готель Евроготель ( Вул. Тершаковців 6а)
3. Готель Таурус ( Вул. Князя Святослава 5)
4. Готель Львів ( Пр. Чорновола 7 )
5. Школа 93 ( вул. Кос-Анатольського, 10).
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 69 об’єктів.