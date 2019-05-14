Во Львове заминировали четыре гостиницы и школу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львове на электронную почту ГУ Нацполиции поступило сообщении с почты poroshenko7
"Поступило сообщение о заминировании в городе Львов с почты poroshenko7
Как отметил депутат, в письме указали о наличии взрывчатки в:
1. Отель Cisar (ул. Городецкая 65)
2. Отель Евроготель (ул. Тершаковцев 6а)
3. Отель Таурус (ул. Князя Святослава 5)
4. Отель Львов (Пр. Черновола 7)
5. Школа 93 (ул. Кос-Анатольского, 10).
На прошлой неделе правоохранители проверили сообщение о минировании 69 объектов.