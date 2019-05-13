У Києві минулого тижня "мінували" 69 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 69 об’єктів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва, передає УНН.
Протягом минулого тижня підрозділи Гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 314 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 57 виїздів) по заявкам щодо замінування об’єктів м. Києва. Усі виїзди виявилися хибними.
Також зазначається, що загалом впродовж минулого тижня (з 6 по 12 травня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 197 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.
За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 10 аварій. На пожежах травмовано та врятовано 1 особу. Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювалися 9 разів, ще 44 – для допомоги іншим службам столиці.
Нагадаємо, поліція затримала "мінера" м’ясокомбіната на Харківщині.
Як повідомляв УНН, у Польщі 122 школи отримали повідомлення про "мінування" під час іспиту на атестат зрілості.