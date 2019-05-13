В Киеве на прошлой неделе "минировали" 69 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На прошлой неделе правоохранители проверили сообщение о минировании 69 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева, передает УНН.
На прошлой неделе подразделения Гарнизона совершили 68 выездов для совместной отработки с МВД и СБУ информации о минировании объектов города. Всего за 2019 год осуществлено 314 выездов (за аналогичный период 2018 - 57 выездов) по заявкам о заминировании объектов Киева. Все выезды оказались ложными.
Также отмечается, что в целом в течение прошедшей недели (с 6 по 12 мая) пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона осуществили 197 выездов на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций.
За данную неделю столичные пожарные ликвидировали 65 пожаров и 10 аварий. На пожарах травмирован и спасен 1 человек. Для оказания помощи гражданам, спасательные подразделения задействовались 9 раз, еще 44 - для помощи другим службам столицы.
Напомним, полиция задержала "минера" мясокомбината в Харьковской области.
Как сообщал УНН, в Польше 122 школы получили сообщение о "минировании" во время экзамена на аттестат зрелости.