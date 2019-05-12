Поліція затримала "мінера" м’ясокомбіната на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Працівники поліції викрили чоловіка, який "замінував" м’ясокомбінат на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
11 травня до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з м’ясокомбінатів у місті Богодухів.
На місце події виїжджали працівники районного відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління.
Поліцейські оглянули 8 тисяч кв. метрів приміщень та 12 тисяч кв. метрів прилеглої території, евакуювали 11 осіб. В ході ретельного обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
Під час проведення слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особу, яка зробила неправдиве повідомлення. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який працює на зазначеному м’ясокомбінаті. Як виявилося, у такий спосіб правопорушник вирішив помститися керівнику підприємства за несвоєчасну виплату зарплати.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, інформація про мінування у Херсоні не підтвердилася.