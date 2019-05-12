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6 марта, 19:19 • 138096 просмотра

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Полиция задержала "минера" мясокомбината в Харьковской области

Полиция задержала "минера" мясокомбината в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 12235 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Работники полиции разоблачили мужчину, который "заминировал" мясокомбинат в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

11 мая в полицию поступило сообщение о заминировании одного из мясокомбинатов в городе Богодухов.

На место происшествия выезжали работники районного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели 8000 кв. метров помещений и 12 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Как оказалось, таким образом преступник решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, информация о минировании в Херсоне не подтвердилась .

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