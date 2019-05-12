Інформація про мінування у Херсоні не підтвердилася

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Упродовж чотирьох годин спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежували будівлі. При перевірці вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилось неправдивим. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. 

На час перевірки були евакуйовані близько 300 людей. На охорону публічного порядку були задіяні 78 працівників поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» (карається позбавленням волі на строк від двох до шести років). Наразі поліція проводить заходи по встановленню особи зловмисника для притягнення його до відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів

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