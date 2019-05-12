У Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня УНН. Сьогодні до поліції надійшов лист з інформацією про замінування ряду торговельних закладів та об‘єктів транспортного зв‘язку в обласному центрі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
За вказаними адресами для перевірки виїхали групи вибухотехнічної та кінологічної служб обласного главку поліції, слідчо-оперативні групи районних відділень поліції та представники інших екстрених служб.
Поліція Херсонщини звертається до громадян з проханням зберігати спокій та не панікувати.
Як повідомляв УНН, у Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту.
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.