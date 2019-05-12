У Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів

За вказаними адресами для перевірки виїхали групи вибухотехнічної та кінологічної служб обласного главку поліції, слідчо-оперативні групи районних відділень поліції та представники інших екстрених служб.



Поліція Херсонщини звертається до громадян з проханням зберігати спокій та не панікувати.



Як повідомляв УНН, у Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту.



Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.