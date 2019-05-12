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У Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту

У Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У суботу на електронну пошту ГУ НП у Вінницькій області надійшло повідомлення про замінування восьми торговельних центрів у м. Вінниці та інших будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Вінницькій області.

Усі об’єкти перевірені вибухотехніками та кінологами зі службовими собаками. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. За усіма адресами працювали слідчо-оперативні групи, наряди патрульних, рятувальники та медики. З потенційно небезпечних будівель проводилася евакуація людей.

На цей час усі об’єкти перевірені. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі вибухових пристроїв та речовин в торгівельному центрі, що знаходиться у Лиманському районі міста, не знайшли.

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