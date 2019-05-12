У Вінниці "мінували" 8 торговельних центрів через електронну пошту

КИЇВ. 12 травня. УНН. У суботу на електронну пошту ГУ НП у Вінницькій області надійшло повідомлення про замінування восьми торговельних центрів у м. Вінниці та інших будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Вінницькій області.