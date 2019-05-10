У Одесі не знайшли вибухівки у місцевому ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Одесі вибухових пристроїв та речовин в торгівельному центрі, що знаходиться у Лиманському районі міста, не знайшли. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
“Станом на 22.33: Об’єкт та приглегла до нього територія перевірена. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, раніше поліція повідомила, що перевіряє повідомлення про замінування торгівельного центру в Лиманському районі. Повідомлення про те, що один з супермаркетів заміновано, до поліції надійшло сьогодні, о 20:30.
Після повідомлення про мінування — на місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.
Нагадаємо, правоохоронці Львова перевіряють інформацію про замінування низки готелів і супермаркетів Львова.