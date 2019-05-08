У Львові повідомили про мінування п'яти готелів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Правоохоронці Львова перевіряють інформацію про замінування низки готелів і супермаркетів Львова. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму профілі в Facebook, передає УНН.
Як зазначив депутат, повідомленя про замінування надійшло на електронну пошту поліції.
У листі вказали про наявність вибухівки у:
1. Готель Cisar (Вул. Городоцька, 65)
2. Готель "Евроготель" (Вул. Тершаковців, 6а)
3. Готель Premier Hotel Dnister (Вул. Яна Матейко, 6)
4. Готель "Львів" (Пр. Чорновола, 7)
5. Готель "Таурус" (Вул. Князя Святослава, 5)
Також повідомили проо замінування супермаркетів - ТЦ "Скриня" і King Cross Leopolis.
Наразі правоохоронці перевіряють об'єкти на вибухонебезпечні придмети.
Як повідомляв УНН, у Львові "мінували" вісім готелів.