Во Львове сообщили о минировании пяти отелей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правоохранители Львова проверяют информацию о заминировании ряда гостиниц и супермаркетов Львова. Об этом сообщил депутат Львовского миску совета Игорь Зинкевич в своем профиле в Facebook, передает УНН.
Как отметил депутат, сообщений о заминировании поступило на электронную почту полиции.
В письме указали о наличии взрывчатки в:
1. Гостиница Cisar (ул. Городецкая, 65)
2. Гостиница "Евроотель" (ул. Тершаковцев, 6а)
3. Гостиница Premier Hotel Dnister (ул. Яна Матейко, 6)
4. Гостиница "Львов" (Пр. Черновола, 7)
5. Гостиница "Таурус" (ул. Князя Святослава, 5)
Также сообщили проо заминировании супермаркетов - ТЦ "Сундук" и King Cross Leopolis.
Сейчас правоохранители проверяют объекты на взрывоопасные Придмет.
Как сообщал УНН, во Львове "минировали" восемь гостиниц.