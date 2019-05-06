У Львові поліцейські перевіряють вісім готелів через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Повідомлення про замінування готелів, розташованих на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи, надійшло сьогодні, 6 травня, о 8.50 на електронну пошту поліції Львівщини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі до них території.
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Як повідомляв УНН, через "мінування" поїзду Інтерсіті виникла затримка руху декількох пасажирських потягів.
3 травня у Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування.