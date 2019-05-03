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У Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування

У Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. У Львові анонім повідомив про мінування семи об'єктів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

“Повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 3 травня, о 9.30 на електронну скриньку поліції. Правоохоронці обстежили міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького, Головний залізничний вокзал та п’ять готелів — на проспекті Свободи та на вулицях Звенигородській, Галицькій, Городоцькій і Романчука. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб",- повідомили у Нацполіції.

Після евакуації громадян були обстежені приміщення та прилеглі до них території — вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. 

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали підозрюваного у неправдивому замінуванні залізничного вокзалу.

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