Во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 76196 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100608 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105130 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128846 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112957 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138697 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144790 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130219 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании

Во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании

Киев  •  УНН

 • 8249 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львове аноним сообщил о минировании семи объектов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Сообщение о заминировании поступило сегодня, 3 мая, в 9.30 по электронной почте полиции. Правоохранители обследовали международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, Главный железнодорожный вокзал и пять отелей - на проспекте Свободы и на улицах Звенигородской, Галицкой, Городецкой и Романчука. На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб", - сообщили в Нацполиции.

После эвакуации граждан были обследованы помещения и прилегающие к ним территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. 

Напомним, в столице правоохранители задержали подозреваемого в ложном минировании железнодорожного вокзала.

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