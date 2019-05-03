Во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львове аноним сообщил о минировании семи объектов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Сообщение о заминировании поступило сегодня, 3 мая, в 9.30 по электронной почте полиции. Правоохранители обследовали международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, Главный железнодорожный вокзал и пять отелей - на проспекте Свободы и на улицах Звенигородской, Галицкой, Городецкой и Романчука. На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб", - сообщили в Нацполиции.
После эвакуации граждан были обследованы помещения и прилегающие к ним территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.
Напомним, в столице правоохранители задержали подозреваемого в ложном минировании железнодорожного вокзала.