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У столиці затримали підозрюваного у “мінуванні” залізничного вокзалу

У столиці затримали підозрюваного у “мінуванні” залізничного вокзалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У столиці правоохоронці затримали підозрюваного у неправдивому замінуванні залізничного вокзалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Вночі до поліції зателефонував невідомий і повідомив, що через кілька хвилин відбудеться вибух на центральному залізничному вокзалі. Спеціалісти профільних служб відразу виїхали на місце для перевірки. У результаті ретельного огляду приміщення вокзалу та прилеглої території жодних підозрілих предметів і речовин не виявлено. Під час відпрацювання місця події правоохоронці евакуювали понад 600 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що дзвінок про замінування надійшов через таксофон, який знаходиться на вулиці Великій Васильківський у Печерському районі столиці.

Правоохоронці викрили підозрюваного 24-річного харків’янина. Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ним спілкуються слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у ніч на четвер, 2 травня,у столиці "мінували" залізничний вокзал.

Українські Національні Новини

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