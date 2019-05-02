В столице задержали подозреваемого в "минировании" железнодорожного вокзала

"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено. Во время отработки места происшествия правоохранители эвакуировали более 600 человек", - говорится в сообщении.

Было установлено, что звонок о заминировании поступил через таксофон, который находится на улице Большой Васильковской в Печерском районе столицы.

Правоохранители разоблачили подозреваемого 24-летнего харьковчанина. Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в ночь на четверг, 2 мая, в столице "минировали" железнодорожный вокзал.